Анна Саливанчук рассказала, как потеряла зрение: "Это было очень страшно"

Артистка даже могла бы получить инвалидность.

Звезда комедии "Свингеры", украинская актриса Анна Саливанчук, которой недавно удалили грыжи в шейном отделе, рассказала, как потеряла свое зрение.

Так, в программе "Світське життя" артистка призналась, что из-за того, что грыжи впились ей в спинной мозг, актриса потеряла зрение на некоторое время. Но ей повезло, что она выбрала хорошего врача, который сделал операцию правильно. Поэтому здоровье Анны улучшилось, а ее зрение вернулось.

"Я за два дня до операции потеряла зрение. Если бы я не выбрала хорошего врача, не доверила ему бы свою жизнь, могло бы произойти что угодно. Мне могли бы извлекать эти грыжи, задеть этот спинной мозг, и я могла бы стать инвалидом, зрение могло не вернуться. Это было очень страшно. я не чувствовала вообще свою руку, я не могла поднять своих детей", — поделилась жуткими подробностями Анна.

Напомним, что в апреле Анне Саливанчук удалили грыжи в шейном отделе. Артистка решила быть до конца откровенной со поклонниками и показала, как происходила операция.

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