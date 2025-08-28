- Дата публикации
Анна Саливанчук рассказала о пережитом ужасном обстреле Киева: "Окна тряслись, рядом все пылало"
Актриса призналась, что впервые во время обстрела так серьезно испугалась.
Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о пережитом ужасном обстреле Киева.
Артистка призналась, что впервые так серьезно испугалась. Взрывы были совсем рядом с домом знаменитости. В Instagram-stories Анна Саливанчук говорит, что во время атаки на Киев в ее квартире тряслись окна, а вокруг все пылало.
"Это ужас, мне впервые было так страшно. Очень громко, окна тряслись, рядом все пылало", - поделилась артистка.
К слову, оккупанты в ночь на 28 августа обстреляли Киев ударными беспилотниками и ракетами различных типов. К сожалению, в разных районах столицы есть попадания. Анна Саливанчук выразила соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших от преступных действий захватчиков.
"Все семьи, которые пострадали, - примите мои соболезнования", - написала артистка.
Напомним, ведущая Леся Никитюк сейчас с двухмесячным сыном также находится в Киеве. Знаменитость показала, как они во время атаки на столицу прятались от обстрелов.