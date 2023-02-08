Анна Саливанчук рассказала о постоянных ссорах с мужем: "Думала, что не будем вместе"

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о проблемах в отношениях с мужем, продюсером Александром Божковым.

Артистка призналась, что у них с возлюбленным еще до начала полномасштабной войны возникали ссоры. Они часто сходились и затем мирились. Однако после 24 февраля прошлого года отношения стали более напряженными. Уже неоднократно возникали такие моменты, когда Анна была уверена, что разводится с Александром.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Началась война, мы поехали в Стрый, разошлись. Я уже говорила: "Все, не вернусь". Потом вернулась, снова вместе. Потом летом у нас были проблемы, я уехала на три недели в Карпаты. Возвращалась, что мы не будем вместе, но все равно снова вместе. И сейчас я месяц не была дома и думала, что мы не будем вместе, но мы все равно вместе. Очень тяжело", — рассказала актриса в интервью Славе Демину.

Как говорит Саливанчук, им с мужем следует повзрослеть в отношениях. Она слишком вспыльчива, а Александр может задеть ее словом.

"Каждому из нас надо, наверное, вырасти и стать взрослее. Я считаю, что мне нужно изменить свое мнение и свои некоторые действия в наших отношениях. Даже мою вспыльчивость. Меня очень легко завести, и я уже не могу остановиться. Отношения тяжелые", – поделилась актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна убеждена, что им с возлюбленным следует взять паузу в отношениях и пожить отдельно. Однако сам Александр против этого, поскольку считает, что это станет концом их брака.

"Хочется попробовать просто пожить отдельно и понять, готовы ли мы. Он считает, что пауз не бывает — если мы разъедемся, то уже точно не сойдемся", — добавила актриса.

Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина призналась, что у нее с мужем тоже возникли проблемы в отношениях. Знаменитости не нравится, что решения семейных проблем легли на ее плечи.

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