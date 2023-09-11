Анна Саливанчук рассказала о проблемах со здоровьем и пожаловалась, что не может попасть к врачу

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем.

Звезда вышла на связь в сторис в Inatagram и пожаловалась, что уже второй день испытывает сильную боль в животе. Сначала Анна хотела переждать неприятные ощущения и отправилась на тренировку.

"Я второй день очень плохо чувствую себя. Но ведь вы знаете, что я немного ку-ку, поэтому я поеду сразу на спорт, но если он не поможет, то поеду к врачу. Но спать мне было очень тяжело, словно все разрывается. Не понимаю, что это. Нужно, пожалуй, гастроэнтерологу", — поделилась Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Однако занятия спортом не на долго смогли облегчить боль у актрисы, поэтому она решила попытаться обратиться к врачу. Но, как оказалось, записаться на прием к специалисту даже с имеющейся страховкой не так-то просто.

"Парадокс: пока занимаюсь ничего не болит, останавливаюсь — начинает болеть. Позвонила в больницу, хотела записаться, а гастроэнтеролог может меня принять только 27 числа. Вы серьезно? Что мне делать до этих пор? Искать другого врача? Но у меня здесь страховка", – рассказала Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Чтобы облегчить свое состояние, актриса отправилась в баню. Она предположила, что причиной болей может быть спазм или неврология.

"Решила не парить себе голову, а пропарить свои мышцы. Потому что, возможно, это не живот, а возможно это межребревая неврология, потому что боли со всех сторон тела", — сказала актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В конце концов звезда попросила свою маму посидеть с детьми, а она все же решила пойти и сдать анализы, чтобы не медлить.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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