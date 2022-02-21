Анна Саливанчук рассказала об экстренной "эвакуации" из квартиры ночью

Инцидент произошел в ночь на 21 февраля.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, как ночью бежала из своей квартиры.

Как поделилась звезда "Свингеров" в своем Instagram, в 02:00 в многоквартирном доме, где она живет, включилась пожарная сигнализация. Жители, на фоне новостей о вторжении России в Украину, сильно испугались и начали выбегать на улицу. Впрочем, оказалось, это была выходка пьяного мужчины, который не мог найти выход и нажимал на все кнопки в подъезде.

"Он был в г*вно. И не мог выйти из подъезда. Он жал везде, как выяснилось потом. Орущая сирена заставляет жильцов совершить ночной вояж на улицу и познакомиться с соседями. А орущая сирена в контексте актуальной новостной повестки обеспечивает дальний свет в глазах всех соподъездников", – рассказала она.

Анна Соливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Знаменитость добавила, что очень быстро на место происшествия прибыли пожарные, полисмены, медики. Также прибежали соседи, консьержка и дворник. Впрочем, в результате этой ситуации Саливанчук поняла, что жильцы ее дома не готовы к эвакуации.

"Полнее всего состояние дел описывает слово "ни**я". Но мы исправимся. Так что спасибо за ревизию, неизвестный аватар. Твоя завтрашняя изжога — это от нас всех", — добавила Анна.

Анна Соливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

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