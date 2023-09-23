Анна Саливанчук развеселила забавными кадрами со спящими Наталкой Денисенко и Тарасом Цымбалюком

Украинская актриса Анна Саливанчук повеселила фанатов кадрами со своими коллегами по сцене.

Сейчас звезда играет в спектакле "Основной инстинкт" вместе с Наталкой Денисенко, Тарасом Цымбалюком, Антониной Хижняк и Артемием Егоровым. На днях актерская группа отправилась на гастроли по городам Украины, поэтому теперь много времени проводит вместе.

В своих Instagram-stories Саливанчук показала "заделки" гастрольной жизни и порадовала поклонников забавными кадрами из поезда. Анна встала раньше всех и показала своих коллег именно тогда, когда они крепко спали в пути.

"Какие они милые, когда спят", — пошутила Саливанчук.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Денисенко и Егоров обосновались на нижних полках в купе, а Хижняк и Цымбалюк – на верхних. Актеры даже не подозревали, что их снимают, однако обижаться на коллегу не стали, а только посмеялись над этим.

Артемий Егоров / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Сама же актриса пожаловалась, что не может заснуть и проснулась рано. Поэтому теперь должно искать себе развлечения, пока коллеги отдыхают.

"Почему мне не спится? Все нормальные люди спят", — сказала актриса.

Напомним, ранее в Сети подвергли критике Наталку Денисенко за слишком откровенные фото — актриса не стала молчать и ответила хейтерам.

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