Анна Саливанчук резко ответила, как поделила с бывшим мужем-нардепом общее имущество

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук довольно болезненно переживает разрыв с мужем, нардепом Александром Божковым и не охотно рассказывает подробности.

Тем не менее, у фанатов к бывшим супругам есть немало вопросов, в том числе и о том, поделили ли они совместно нажитое за восемь лет брака имущество. Так что журналисты "Ранку у великому місті" поинтересовались у Анны, решила ли она с экс-возлюбленным имущественные вопросы. Впрочем, Саливанчук была не настроена на разговор и была не слишком разговорчивой.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Она отметила, что рядом вообще стоит ее старший сын Глеб. Также актриса резко добавила, что ничего комментировать по этой теме не будет.

"Я ничего не могу вам сказать", – отрезала Анна Саливанчук.

Отметим, в начале марта актриса объявила, что развелась с мужем. Разрыв пара случился еще в мае 2023 года, однако она не решалась об этом рассказать. Что стало причиной развода после восьми лет брака – Анна Саливанчук не стала делиться. Артистка подчеркнула, что муж ее не бил и руку на нее не поднимал.

Анна Саливанчук с бывшим мужем / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно певица Камалия призналась, как после развода поделила с бывшим мужем общее имущество. Также артистка заинтриговала романтическими переменами в личной жизни.

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