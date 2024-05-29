Анна Саливанчук резко ответила, как поделила с бывшим мужем-нардепом общее имущество

Пара развелась год назад.
Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук довольно болезненно переживает разрыв с мужем, нардепом Александром Божковым и не охотно рассказывает подробности.
Тем не менее, у фанатов к бывшим супругам есть немало вопросов, в том числе и о том, поделили ли они совместно нажитое за восемь лет брака имущество. Так что журналисты "Ранку у великому місті" поинтересовались у Анны, решила ли она с экс-возлюбленным имущественные вопросы. Впрочем, Саливанчук была не настроена на разговор и была не слишком разговорчивой.
Она отметила, что рядом вообще стоит ее старший сын Глеб. Также актриса резко добавила, что ничего комментировать по этой теме не будет.
"Я ничего не могу вам сказать", – отрезала Анна Саливанчук.
Отметим, в начале марта актриса объявила, что развелась с мужем. Разрыв пара случился еще в мае 2023 года, однако она не решалась об этом рассказать. Что стало причиной развода после восьми лет брака – Анна Саливанчук не стала делиться. Артистка подчеркнула, что муж ее не бил и руку на нее не поднимал.
Напомним, недавно певица Камалия призналась, как после развода поделила с бывшим мужем общее имущество. Также артистка заинтриговала романтическими переменами в личной жизни.
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