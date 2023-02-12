Анна Саливанчук с разбитым носом и сотрясением мозга впервые появилась на ТВ через два дня после несчастного случая

Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук впервые после того, как упала и ударилась о ступеньку, появилась на ТВ.

Сегодня, 12 февраля, артистка стала гостьей утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" – и это всего через несколько дней после инцидента. В результате падения Саливанчук разбила нос и получила сотрясение мозга.

Как призналась актриса, даже в этой ситуации не обошлось без вмешательства российских оккупантов:

"В пятницу было четыре сирены, и я бежала за сыном в школу. Хотела забрать его рюкзак, он был в укрытии. И на лестнице упала лицом о лед. У меня было еще сотрясение мозга. Оля Полякова мне пишет, что у нее тоже было такое. Она никому не показывала. Пришел результат КТ и у меня еще смещение", — рассказала подробности Саливанчук.

Также актриса поделилась, что уже завтра, 13 февраля, в 19:00 на канале ТЕТ состоится премьера крайнего сезона сериала "Однажды под Полтавой":

"Он будет очень интересный, неожиданный. Там будет возвращение моего магазина, у меня будет другая прическа, новые платья. И вообще там будет много интересного, чего вы даже не ожидали", — рассказала Саливанчук.

Напомним, что в прошлую пятницу, 10 февраля, Анна Саливанчук, забирая сына из школы, разбила нос. Артистка подскользнулась, упала и ударилась головой о ступеньку. Кроме разбитого носа со смещением знаменитость получила сотрясение мозга.

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