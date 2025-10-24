Анна Саливанчук с сыном вечером попала в больницу и раскрыла, что произошло: "У нас проблемы"

Ана Саливанчук с сыном / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Украинская актриса Анна Саливанчук вместе с сыном попала в больницу.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Артистка поделилась, что вечером должна была отвезти 9-летнего Глеба в больницу. Сыну актрисы понадобилась помощь врачей, поскольку он травмировался. Произошло это на тренировках по тхэквондо. Мальчик получил травму большого пальца.

"Где мы еще могли быть, как не в "Охматдете". У нас проблемы. Палец, тхэквондо, тренировки, ждем рентген: перелом или просто вывих, но опух так сильно. Мне еще сегодня этого не хватало", - поделилась актриса.

Реклама

Анна Саливанчук с сыном в больнице / © instagram.com/salivanchuk.anna

У сына Анны Саливанчук было подозрение на перелом или вывих кисты пальца. Наконец, Глебу сделали рентген. Оказалось, что все же перелом кости, причем в двух местах. Следующие 3-4 недели сын знаменитости проведет с гипсом на руке.

"3-4 недели в гипсе. У нас аж два перелома в одном пальце. Я, если честно, до последнего думала, что вывих, а нет...", - призналась артистка.

У сына Анны Саливанчук перелом пальца / © instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук призналась, платит ли бывший муж алименты. Также артистка высказалась о встречах Александра Божкова с сыновьями.