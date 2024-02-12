Анна Саливанчук с сыновьями уехала в Карпаты и рассказала об экстремальном аттракционе: "Голос сорвала"

Актриса поделилась своими эмоциями от отпуска.
Украинская актриса Анна Саливанчук отправилась на отдых вместе с детьми в Карпаты и рассказала, как проходит ее отпуск.
Так, в своем фотоблоге знаменитость поделилась несколькими кадрами на фоне заснеженных горных долин. Кроме того, Анна показала, какие зимние развлечения с сыном Глебом они выбрали. Так, актриса покаталась на экстремальном аттракционе – родельбане. По словам Саливанчук, ей было очень страшно на горке с такими резкими поворотами. И даже от крика она сорвала голос.
"Как всегда, я кричала, даже голос себе сорвала, и плакала, а Глеб надо мной смеялся", - рассказала Анна.
Также знаменитость показала виды, за которыми они с сыном наблюдали из подъемника.
После такого насыщенного дня с кучей впечатлений мама с сыном посетили местное заведение, где поели традиционного украинского борща в хлебной тарелке со сметаной, салом и луком.
Напомним, недавно экс-жена нардепа Николая Тищенко Алла Барановская показалась с их 6-летним сыном на отдыхе в Буковеле и поделилась своим эмоциональным состоянием после развода.
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