Анна Саливанчук с сыновьями уехала в Карпаты и рассказала об экстремальном аттракционе: "Голос сорвала"

Украинская актриса Анна Саливанчук отправилась на отдых вместе с детьми в Карпаты и рассказала, как проходит ее отпуск.

Так, в своем фотоблоге знаменитость поделилась несколькими кадрами на фоне заснеженных горных долин. Кроме того, Анна показала, какие зимние развлечения с сыном Глебом они выбрали. Так, актриса покаталась на экстремальном аттракционе – родельбане. По словам Саливанчук, ей было очень страшно на горке с такими резкими поворотами. И даже от крика она сорвала голос.

Анна Саливанчук на отдыхе в Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на отдыхе в Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на отдыхе в Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на отдыхе в Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Как всегда, я кричала, даже голос себе сорвала, и плакала, а Глеб надо мной смеялся", - рассказала Анна.

Также знаменитость показала виды, за которыми они с сыном наблюдали из подъемника.

Анна Саливанчук на отдыхе в Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на отдыхе в Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на отдыхе в Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на отдыхе в Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

После такого насыщенного дня с кучей впечатлений мама с сыном посетили местное заведение, где поели традиционного украинского борща в хлебной тарелке со сметаной, салом и луком.

Анна Саливанчук на отдыхе в Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно экс-жена нардепа Николая Тищенко Алла Барановская показалась с их 6-летним сыном на отдыхе в Буковеле и поделилась своим эмоциональным состоянием после развода.

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