Анна Саливанчук шокировала исчезновением отца-нардепа из жизни их детей и как это повлияло на них

Анна Саливанчук с экс-супругом и детьми

Реклама

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем, нардепом Александром Божковым, и влиянии развода детей.

Знаменитость поделилась, что после разрыва фактически потеряла любой контакт с экс-избранником. По словам Саливанчук, сейчас они не общаются ни лично, ни через сообщения, хотя мужчина в Украине. Более того, актриса утверждает, что отец не поддерживает связь и с их сыновьями — Глебом и Никитой. В проекте "Наодинці з Гламуром" артистка впервые настолько откровенно рассказала о ситуации в семье.

«Не общаемся, не переписываемся и вообще никакого контакта со своими детьми. Даже не отвечает им на звонки на день рождения. Он в Украине. Насильно любимым не будешь. Если ему не нужны дети, то не нужны. Или я ему должна говорить быть хорошим отцом?» — ошеломила звезда в комментарии Анне Севастьяновой.

Реклама

Анна Саливанчук с детьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Несмотря на обиду и разочарование, Саливанчук отмечает, что не будет поливать грязью все бывшего мужа. Звезда призналась, что уже получала предложения разоблачить правду их брака за большие гонорары, однако каждый раз отказывалась. Причина — общие дети, которые рано или поздно увидят.

«Мне за интервью платили много денег, чтобы я рассказала правду. Но не собираюсь этого делать. Он отец моих детей. Взрослые дети могут увидеть это. Я никогда в жизни не скажу плохого слова об этом человеке. Единственное, мне жаль, что ему неинтересны дети, потому что у него растут невероятно классные парни. И мне жаль детей, которые не видят родительской опеки… Это его ошибки. Надеюсь, он когда-то это поймет. Но я уверена, будет поздно», — поделилась Анна.

Анна Саливанчук с детьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Особенно тяжело развод пережил старший сын Глеб. По словам Саливанчук, сейчас парень проходит непростой подростковый период, поэтому она старается максимально поддерживать его эмоционально. К тому же актриса имеет второе высшее образование по специальности семейной психологии.

«У меня есть второе образование — семейная психология. Младший сын еще этого не почувствовал. А со старшим я веду очень много терапии, потому что сейчас очень тяжелый период, когда продолжается половое созревание, когда эмоции зашкаливают, а логики нет. Сейчас очень трудно как маме это все самой тянуть физически, эмоционально и финансово. Но я справляюсь, потому что это был мой выбор — я очень хотела детей», — призналась артистка.

Реклама

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

Напомним, Анна Саливанчук и Александр Божков прожили в браке более восьми лет. У пары родилось двое сыновей — Глеб и Никита. После развода актриса самостоятельно занимается их воспитанием и недавно на выпуске 10-летнего сына пристыдила бывшего.

Новости партнеров