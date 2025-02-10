Анна Саливанчук шокировала, как ее домогался известный фотограф

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, как ее домогался известный фотограф, и прокомментировала секс-скандал вокруг преподавателей у Карпенко-Карого.

Артистка говорит, что была действительно шокирована скандалом, который разгорелся вокруг театрального вуза. Знаменитость хорошо знает и Юрия Высоцкого, и Андрея Билоуса. Кроме того, актриса с ними работала. Анна Саливанчук в проекте "Ранок у великому місті" отметила, что не сталкивалась с неподобающим поведением с их стороны. Впрочем, подобные истории актриса слышала от других.

"Я была шокирована, что это происходит, потому что я хорошо знаю и Высоцкого, и Белоуса, я с ними снималась. У меня не было таких случаев, но я об этом слышала, слышала именно об этих людях и это ужасно", — комментирует артистка.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Сама же Анна Саливанчук тоже в свое время сталкивалась с домогательствами. Речь идет об известном фотографе Александре Ктиторчуке, который отбывает наказание за развращение и изнасилование несовершеннолетних. Ктиторчук предложил актрисе бесплатно сделать портфолио. Она согласилась. Съемку запланировали на вечер. Как вспоминает Анна, Ктиторчук вез ее в автомобиле почти в Конча-Заспу. В машине мужчина начал приставать к актрисе и лапать ее. Когда она дала отпор, тот намекнул, что интим – это оплата за портфолио. В конце концов артистка схватила его за волосы и заявила, что тот должен немедленно отвезти ее домой. К счастью, именно этим все и кончилось.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Тогда, когда я приехала в его студию, у него ходили голые девушки по студии, молоденькие. Он мне говорит: "Ты мне очень понравилась, давай я тебя завтра пофотографирую, сделаю тебе бесплатное портфолио от самого Ктиторчука". Я согласилась. Везет меня где-то почти в Конча-Заспу. Фотографируемся, и в машине он начинает так класть ручку на мою ножку и говорить: "Ну что ты уже готова?" Я спрашиваю, к чему? А он: "Ну, а как ты думала, я тебя фотографирую просто так". Он начал немножко так на меня напирать, и я эти длинные косы его, я так беру за его эту косу и говорю: "Посмотри, какой ты страшный и старый. Вези меня на Лукьяновскую". И он меня повез домой", – вспомнила артистка.

Напомним, в январе прошел суд над фотографом Александром Ктиторчуком. Его признали виновным в изнасиловании и развращении несовершеннолетних и отправили за решетку на 12 лет.

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