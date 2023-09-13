Анна Саливанчук шокировала, как наглый таксист хотел "кинуть" ее на деньги и обматерил

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о неприятном инциденте, который с ней случился прямо в центре Киева.

Знаменитость в Instagram-stories поделилась, как наглый таксист хотел "кинуть" ее на деньги. Авто Анны забрал эвакуатор, а она очень сильно спешила в театр. Поэтому актриса воспользовалась услугами таксиста, который не работал ни в одной из служб. Впрочем, поездка выдалась не из приятных.

"История о том, как я сегодня лох два раза. Заехала я в банк, мне там нужно было документы подписать. Выхожу, моего авто нет. Эвакуатор забрал. Не хватило одного метра до того, чтобы было 10 метров от пешеходного перехода. Напротив стоит таксист, который не работает в службе, а просто, как когда-то, сам по себе. Говорит: "Да, действительно, только что отвезли. Давайте я вас подкину". У меня спектакль, я опаздываю, согласилась", — рассказала актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Саливанчук говорит, что к месту ее назначения ехать недалеко максимум шесть минут. Поэтому поездка должна обойтись ей недорого. Тем временем таксист потребовал с актрисы 300 гривен. Анна была шокирована, ведь поездка сколько не стоит, поэтому отказалась платить такие деньги.

"Я сажусь, а нам ехать минут шесть. Он просит 300 гривен. Я говорю: "Вы что? С ума сошли? Какие 300 гривен? Мы ехали шесть минут! Максимум 100 гривен я вам даю!". Он закрывает авто и везет меня обратно на место. Я говорю, что опаздываю на спектакль и есть ли что-то в уме ... Да, я натупила, я не спросила, сколько это будет стоить. Но я была уверена, что это невозможно, чтобы оно стоило 300 гривен", — поделилась актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Тем временем водитель просто решил отвезти Анну туда, откуда началась их поездка. Знаменитость была шокирована таким поведением водителя. Артистка призналась, что просто выскочила из авто. Водитель, в свою очередь, еще и обматерил актрису. Саливанчук не хотела это все просто так оставлять, поэтому задумывалась над тем, чтобы вызвать полицию. Впрочем, знаменитость спешила, потому не стала этого делать.

"Он закрывает авто и везет меня назад. Везет к "Контрактовой площади", где я и села к нему в такси. Была пробка, у него была старая машина, где можно было самому открыть дверцу. Я открыла и выбежала на ходу. Он еще и меня обматерил. Я не успевала вызвать полицию, хотя очень хотелось бы", — добавила артистка.

Напомним, недавно Анна Саливанчук рассказывала о проблемах со здоровьем. Актриса была вынуждена обратиться за помощью к специалисту, однако к врачу оказалось не так просто попасть.

Читайте также: