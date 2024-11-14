Анна Саливанчук шокировала, как потеряла зрение и перенесла операцию на шее: "Могла остаться инвалидом"

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, как потеряла зрение и как ей установили титановые платины в шею.

В знаменитости обнаружили грыжи. Актриса долго лечилась, ходила с шейным бандажом, однако состояние не улучшалось. Разные врачи советовали артистке делать операцию. Однако знаменитость боялась, ведь были серьезные риски. Если бы операция хоть немного пошла не по плану, Анна могла бы получить инвалидность.

"Я два месяца ходила с бандажом, вообще не чувствовала правую руку, лечилась и боялась операции, я могла остаться инвалидом. Я за два месяца обошла девять врачей, которые говорили надо резать, но если там немного задеть, то ты можешь быть без руки, без ноги, все, что хочешь может быть... Страшно! 35 лет мне было, двое детей", — рассказала актриса в интервью Славе Демину.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На операцию Анна Саливанчук согласилась, когда однажды утром проснулась и поняла, что потеряла зрение. После хирургического вмешательства знаменитость стала чувствовать себя гораздо лучше. Зрение вернулось, кроме того, артиста начала чувствовать правую руку. Знаменитость благодарна врачу-нейрохирургу за спасение.

"Я потеряла зрение. Грыжи мне впились в спинной мозг и передавили... Когда я проснулась и не вижу Никиту (сына – прим. ред.), то была готова на операцию. Сразу после операции у меня рука заработала, я ее почувствовала, потому что это можно было резать, щипать, кусать, вообще ничего не чувствовала.Сразу вернулось зрение и все хорошо", - делится актриса.

Напомним, ранее Анна Саливанчук призналась, что потеряла дочь. У знаменитости должна была родиться двойня, однако, к сожалению, один из плодов замер.

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