Анна Саливанчук шокировала, какие осложнения возникли у ее 3-летнего сына после скарлатины: "Это ужас"

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала об осложнениях, которые возникли у ее 3-летнего сына Никиты после скарлатины.

Маленький мальчик заболел в конце ноября. Сейчас сын актрисы чувствует себя гораздо лучше. Однако, как призналась артистка, после скарлатины возникли осложнения. В частности, у Никити начала облезать кожа на руках.

"Сейчас покажу вам, что произошло с Никитиными руками после скарлатины. Полностью облезает кожа…Просто облезает, как кожура с банана. Это ужас! Вот такие вот дает осложнение скарлатина", — поделилась артистка.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук отметила, что после скарлатины такие осложнения возникают и они вполне нормальные. Тем не менее, рукам мальчика сейчас нужен уход. Их нужно смазывать либо кремом, либо лечебной мазью.

"Я шокирована, но это нормально после скарлатины. Надо мазать кремом или бепантеном", — отметила знаменитость.

Младший сын Анны Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно шоумен Слава Демин поделился, что у его 13-летнего сына проблемы со здоровьем. В частности, Владиславу необходима операция.

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