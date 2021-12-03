Анна Саливанчук шокировала видео, как собственноручно коротко состригла волосы

Звезда прямо на камеру подстригла длинные и вьющиеся волосы.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук решила кардинально сменить свой имидж.

Звезда собственноручно коротко подстриглась. Артистка в своем Instagram опубликовала видео, на котором большими ножницами состригает длинные и вьющиеся волосы. Как признается Анна, она мечтала об этом более 10 лет.

"Да, друзья, сейчас со мной случится то, о чем я мечтала более 10 лет. Я всегда очень хотела коротко постричься. Это очень тяжелое решение. Я позвала лучшего стилиста, налила себе бокал игристого потому что, если честно, страшно", - поделилась актриса.

Кстати, лучший стилист – это ее старший сын Глеб. Впрочем, у мальчика не получилось подстричь маму. Поэтому Анна взяла все в свои руки и сама это сделала.

Весь процесс Анна снимала на видео, а затем выложила ролик на своей странице в Instagram. Впрочем, Анна состригла не свои волосы, а наращенные.

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