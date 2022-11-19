Анна Саливанчук снялась топлесс и сообщила, что пошла учиться на психолога

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась с поклонниками, что пошла учиться на психолога.

На странице в Instagram звезда фильма "Однажды под Полтавой" рассказала, что сдала экзамен и стала студенткой института последипломной работы, факультет семейная психология.

"Да, я сдала экзамен! Сама, абсолютно сама, без помощи, без списывания. Проходной балл был 100 – я набрала 106, это значит на 53 вопроса я ответила верно. Если честно, я так перенервничала, что думала уже не сдам. Помните – никогда не поздно учиться и никто никогда вас не научит, только вы сами можете научиться!" – отметила Саливанчук.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Свой пост звезда подкрепила соблазнительными снимками, на которых позирует в костюме без нижнего белья, а также предстала топлесс.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также, по мнению Саливанчук, именно сейчас лучшее время учиться:

"И сейчас лучшее время для обучения! Кино никто не снимает. Используйте это время с пользой, не сидите дома плача, что нет света, воды, если есть где жить то и при свечах можно читать", — сказала артистка.

Напомним, ранее Анна Саливанчук поделилась, что была жертвой буллинга в школе. А все потому, что будущая звезда любила откровенный наряд и яркий макияж.

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