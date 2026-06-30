Анна Саливанчук сообщила о серьезной операции 71-летнего папы и сделала признание

Анна Саливанчук с отцом / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о сложной ситуации в семье — ее 71-летнего отца Валерия Андреевича срочно госпитализировали и оперируют.

Звезда призналась, что узнала об изменениях в планах медиков уже в день вмешательства, поэтому не смогла быть рядом с отцом в больнице в самый важный момент. По словам актрисы, операцию сначала планировали на следующий день, однако ее внезапно перенесли.

Несмотря на сильное волнение, Саливанчук была вынуждена отправиться в Винницу на запланированное представление, ведь все билеты были проданы, а отмена постановки была невозможна. Она добавила, что смогла организовать консультации с лучшими врачами и надеется на успешный результат операции.

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Сторис Анны Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Я в пути в Винницу, где играю спектакль. В предыдущих сторизах я прыгаю, танцую, улыбаюсь, хотя уже как 13 мин началась очень тяжелая и серьезная операция для моего папы. Я должна была быть рядом с ним, потому что операция запланирована была на завтра. Но вчера ее перенесли на сегодняшний день. А у меня весь зал продан. Мама тоже не может быть рядом, потому что с детьми. И он сам в больнице. Но я нашла лучших врачей, и я внутри очень волнуюсь, но еду играть спектакль. Уверена, что все будет хорошо. Молюсь за тебя, папа. Завтра я тебя обниму», — поделилась актриса.

Напомним, недавно 67-летняя певица «Лисапетного батальона» Наталья Фаллион неудачно уколола ботокс и шокировала негативными последствиями для здоровья.

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