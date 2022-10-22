Анна Саливанчук стала свидетелем разворовывания гуманитарной помощи: "Я видела это своими глазами"

Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук ошеломила историей о том, что стала свидетелем разворовывания гуманитарной помощи.

В интервью Алине Доротюк артистка рассказала, что во время войны решила помочь детскому дому и объявила сбор средств для этого. По итогу, Анне удалось собрать 350 тысяч гривен.

"Мои помощники нашли детский дом в Житомире, где находилось в то время, как мне написал директор этого дома, пять тысяч переселенцев из горячих точек. Он мне прислал список, что им нужно. Мы все закупили, забили полный бус. Мы приезжаем в Житомир, это как раз было тогда, когда топлива не было нигде. Мы его нашли, приехали туда. Я звоню этому мужчине, он не берет трубку. Звоню его помощнице, она говорит: "Сейчас, сейчас. У меня здесь ситуация". И тут она выходит, ну получается такая, чтобы никого не обидеть, базарница, такая ришака-барабака. Она говорит: "Вы сюда заезжайте". Я говорю: "А детский дом где?". Она: "А там, за воротами". Я говорю: "А мы куда заезжаем?". Она: "А сюда, сюда в подвальчик"", — поделилась подробностями инцидента Анна.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Саливанчук говорит, что подвал расположен в четырех этажном доме и занимает там все помещение. Помощница "директора" покрасила коридор подвала в сине-желтый цвет:

"Она поставила краски, хотела привести несколько детей, чтобы мы сделали фото, видео, как мы рисуем ладошки и сгрузили ей всю эту помощь. Я захожу и вижу, как в каждой комнате сидит женщина и перебирает гуманитарную помощь. Вот, например, из Польши все прокладки, гигиену, подгузники рвут, чтобы нельзя было продать. Они вытаскивали, переупаковывали, и запечатывали на продажу. Я это видела собственными глазами", — рассказала артистка.

Саливачку говорит, что догадалась, что здесь что-то не то и решила не разгружать здесь гуманитарную помощь:

"Я не знаю, как выйти и посмотреть в глаза людям, которые со мной приехали, которые мне доверились и решили мне помочь. Я говорю: "Где дети?". Она говорит: "У меня сейчас здесь только 15 детей". Я говорю: "Вы написали пять тысяч". Я насобирала кучу денег, я столько всего вложила – времени, сил, энергии, для того, чтобы перебрать всю эту одежду, всю эту гуманитарку, а вы говорите, что у вас 15 детей. У меня шок. Я выхожу, а люди, которые уже восемь лет занимаются этими делами, сразу поняли, что это разводняк полный, но они не могут мне ничего сказать, потому что эти деньги давались на мое имя. Они мне потом сказали, мол, если Аня сейчас выйдет и скажет, что мы разгружаем все, нам станет совсем плохо, но я вышла и сказала: "Мы не разгружаемся", — поделилась артистка.

Анна рассказывает, что потом писала петиции, пыталась найти того мужчину, поскольку он восемь лет занимается гуманитаркой: "Я просила людей, чтобы его нашли и наказали, потому что он восемь лет, извините, на*бывает людей", — отметила Саливанчук.

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