Анна Саливанчук стала свидетелем трогательной встречи военного с любимой: "Сижу и плачу"

Украинская актриса Анна Саливанчук случайно стала свидетелем очень трогательной встречи защитника с его любимой.

В сторис в Instagram звезда рассказала, что находилась в автомобиле, когда неожиданно увидела бойца ВСУ с огромным букетом цветов. Анна не удержалась и решила спросить у него, кого он ждет.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Сижу в машине и плачу. Слушала свою лекцию по психологии и увидела нашего прекрасного военного с букетом цветов. Понимаю, что это не просто так. Подхожу к нему, спрашиваю, он говорит: "Я уже восемь месяцев не видел свою любимую и сейчас ее жду", — поделилась Саливанчук.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также актриса узнала, что боец недавно вернулся с фронта, где воевал на Бахмутском направлении. С разрешения защитника Анна сняла этот невероятный момент встречи на видео.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала, что начала учиться на психолога.

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