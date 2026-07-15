Анна Саливанчук стала жертвой мошенника за границей и ошеломила последствиями

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о неприятном инциденте, случившемся с ней во время отдыха в Греции.

Звезда призналась, что стала жертвой мошеннической схемы с арендой жилья. Артистка отправилась на отдых вместе с двумя сыновьями и заранее забронировала частный дом возле моря. Однако произошло не так, как предполагалось.

По прибытии выяснилось, что арендодатель ввел в заблуждение и Анну, и риелтора. Несмотря на полученные деньги, мужчина не имел права сдавать жилье, поэтому семье пришлось срочно искать другой вариант. И единственным возможным вариантом стал дом с бассейном, который по своему расположению артистке не очень нравится.

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«Мы и наша риэлтор столкнулись с мошенником. У нас это уже третий дом. И это мы не выбирали, нам пришлось переехать. Дом гораздо лучше того, что был. Здесь совсем другие мероприятия, море. Нас это не устраивает. Бассейн мы не очень хотели. Но дом вдвое дороже, чем тот, где мы были в прошлый раз. Человек, который взял деньги за предыдущий дом, соврал. Он сказал, что это дом его брата, а оказалось… Неожиданно приехала владелица и он, чтобы не потерять работу, предложил нам другой, лучший дом, на пять дней. И еще подарит шесть дней проживания у него», — поделилась актриса.

Сторис Анны Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

По словам Саливанчук, мужчина, который организовал аренду, был вынужден за свой счет оплатить новое жилье, чтобы семья срочно освободила дом для настоящей хозяйки. В это время стало ясно, что владелица даже не подозревала о заселении посторонних людей.

«И тот Рома оплатил этот дом, чтобы мы только освободили дом для хозяйки на пять дней, потому что она не знала, что мы отдыхаем, а он хотел просто заработать», — добавила знаменитость.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

В то же время, на том неприятности для актрисы не завершились. Впоследствии Анна Саливанчук сообщила, что мужчина, который втянул их в мошенническую схему, стал отказываться от своих обещаний. По словам артистки, теперь семья снова рискует остаться без жилья прямо посреди отпуска.

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«Этот дом он снял до 19, а мы проплатили до 25. И куда нам деваться с 19 июля, мы пока не знаем. Мы хотим вернуть то, что снимали. Но теперь он дает заднюю, говорит, что проплатит какой-то другой дом и уже никаких дней в подарок не собирается давать. Так что в этот дом мы точно не попадем. Возможно, есть полиция, которая может помочь решить этот вопрос. Ждем, как решится проблема. И теперь вынуждены быть на чемоданах», — подчеркнула Саливанчук.

Несмотря на неприятную ситуацию, актриса не разрешила инциденту испортить отпуск. Она призналась, что пытается относиться ко всему спокойно, ведь самое главное — хорошее настроение детей. Анна показала новое помещение с просторными комнатами, гостиной и бассейном, а также похвасталась новым купальником, в котором наслаждается отдыхом под греческим солнцем.

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