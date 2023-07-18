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Анна Саливанчук у вечернем платье и с букетом цветов прыгнула в бассейн

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1608
Время на прочтение
1 мин
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Анна Саливанчук у вечернем платье и с букетом цветов прыгнула в бассейн

Анна Саливанчук

Артистка рассказала, что сбылась ее мечта.

Украинская актриса Анна Саливанчук показала, как у вечернем платье и с немалым букетом цветов прыгнула в бассейн.

Ныне знаменитость вместе с детьми отдыхает за городом. Как призналась Анна, в жаркие дни у нее есть только одна мечта – погрузиться в холодную воду. Саливанчук исполнила свое желание. Актриса опубликовала забавные кадры, как в длинном вечернем платье и с немалым букетом цветов прыгнула в бассейн.

"Просто живу и кайфую. В городе такая жара, что пока ехала, мечтала только об одном, а мечты сбываются", — подчеркнула знаменитость.

Анна Саливанчук / ©
Анна Саливанчук

В комментариях подписчики Анны Саливанчук отметили, что их очень сильно порадовали такие кадры и они охотно тоже погрузились бы в холодную воду.

Напомним, сейчас многие знаменитости уехали отдыхать. В отпуске в Турции находится ведущая Лилия Ребрик. Знаменитость уже опубликовала кадры на фоне моря и посветила стройными ножками и пышным бюстом.

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Дата публикации
Просмотры
1608
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