Анна Саливанчук удивила признанием о будущем браке и рождении детей: "Я знаю, что выйду замуж"

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук после развода откровенно поделилась размышлениями о личной жизни и какого избранника видит рядом.

Звезда сразу подчеркнула, что не планирует активно искать новые отношения — инициатива, по ее словам, должна идти от мужчины. Анна убеждена, что из-за ее медийности вся информация о ней — в открытом доступе, поэтому заинтересованный мужчина легко найдет способ проявить себя.

«Не хочу искать. Они меня должны искать. Обо мне все есть. Если человек заинтересуется Анной Саливанчук, то посмотрит, где у меня спектакль и приходит с цветами — все, я на ужин пошла с тобой и мы начали общаться. Я об этом думала: я или на съемочной площадке, или на детской площадке. Это факт. Но я и много времени провожу в спортзале, где куча мужчин», — поделилась Анна в интервью «ПВМ шоу».

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Говоря о критериях выбора партнера, Саливанчук признается, что возраст для нее не имеет никакого значения. Гораздо важнее энергетика человека и его отношение к семье.

«Мне все равно (на возраст — прим. ред.). Главное, чтобы подошла его энергетика и семейные ценности. Он должен любить свою маму и папу, потому что если нет — не смотрю на таких. Если человек считает, если у женщины есть двое детей и это "прицеп", то такой человек мне не нужен. Потому что дети — это не "прицеп"», — подчеркнула звезда.

Кроме того, актриса отмечает, что не видит проблемы, если у ее будущего избранника уже будут дети. При необходимости она готова принимать активное участие в их воспитании. К тому же Саливанчук не скрывает собственных амбициозных планов. Она мечтает о большой семье и признается, что готова стать мамой пятерых детей, несмотря на все возрастные стереотипы. Более того, внутренней интуицией чувствует, что так и произойдет.

«Я очень хочу и знаю, что рожу. Что такое 40 лет? Я и в 49 могу родить! Я знаю, что выйду замуж. Я знаю, что рожу девочек. Сейчас я задумалась, что надо заморозить (яйцеклетки — прим. ред.). Через два-три года меня пригласят на интервью и я буду беременной и замужней. Просто я не спешу и хочу, чтобы он сам нашелся», — заинтриговала Саливанчук.

Напомним, недавно Анна Саливачнук рассекретила «красные флажки», из-за которых она развелась с экс-супругом Александром Божковым.