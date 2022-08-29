Анна Саливанчук умилила редким фото с мужем-продюсером

Артистка Анна Саливанчук поделилась с поклонниками редким кадром.

Знаменитость решила пообщаться с фанатами в Instagram-stories и спросила у них, как они проведут последние выходные лета. Актрисе ответили, что будут отдыхать с семьей.

Анна же поделилась, как проходит ее отдых. В общем, в их семье все зависит от детей. Как сыновья захотят отдыхать, так и они с мужем.

Анна Саливанчук с детьми / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Вот мой командир. Наш отдых теперь зависит от детей. Куда они курсируют, туда и мы", – отметила знаменитость.

Размышляя об этом, Саливанчук опубликовала довольно редкую для ее соцсетей фотографию. На фото изображена актриса с мужем, продюсером Александром Божковым и младшим сыном, Никитой.

Анна Саливанчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Отметим, что уже много лет Анна Саливанчук живет в браке с продюсером Александром Божковым. Вместе они воспитывают двоих детей. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

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