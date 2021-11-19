Анна Саливанчук в бикини показала плоский животик и сочные бедра в разных позах

Актриса отдыхает за границей.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук продолжает делиться солнечными кадрами с отдыха в Египте.

Так, в фотоблоге знаменитость разместила кадры, где появилась на фоне бассейна в красивом белом купальнике в цветочный принт.

Анна Саливанчук в купальнике / instagram.com/salivanchuk.anna

Звезда "Свингеров" похвасталась стройной фигурой в разных позах: стоя, на коленях, на четвереньках и сидя на шезлонге.

Анна Саливанчук в купальнике / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна показала плоский животик и сочные бедра.

Анна Саливанчук в купальнике / instagram.com/salivanchuk.anna

В посте знаменитость поделилась, что фаны и вообразить не могут, насколько Аня любит море.

"Серое, хмурое, голубое, спокойное, зеленоватое, вообще всех оттенков, широкое, бескрайние и такое разное всегда! То оно тихо плещет на берег волну за волной, то начинает казаться, что оно сердится на людей за их мелочность. У моря иногда хороший характер, иногда плохой, и невозможно понять, почему. Ведь мы видим только поверхность воды. Но если любишь море, это не имеет значения. Ты принимаешь его любым. Точно как и с людьми. Просто за то, до они есть в твоей жизни. Этого уже достаточно. Вообще море живое. И скорее всего у него есть душа… Оно смывает все плохое, что успело произойти в жизни. А соленая вода сначала тревожит раны, а потом нежно лечит", – подумала артистка.

Анна Саливанчук в купальнике / instagram.com/salivanchuk.anna

Подписчики оценили снимки в комментариях. Так, фанаты написали, что у Анны роскошные формы.

Очень красивая

Твое тело и ноги невероятно красивые

Роскошная

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