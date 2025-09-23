Анна Саливанчук в нижнем белье посветила похудевшей на 8 кг фигурой и раскрыла секрет стройности

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук в нижнем белье похвасталась очень сильно похудевшей фигурой.

Знаменитость за два с половиной месяца похудела на восемь килограммов. Актриса в Instagram признается, что стремилась к этому пять лет. Анна Саливанчук немало тренировалась, правильно питалась, но все это не давало результатов из-за стрессов, нагрузок и недосыпа.

"Я шла к этому 5 лет, по 5 тренировок в неделю. Постоянно правильное питание. Потом стрессы, куча работы, спектакли, съемки, перелеты, отдых, бессонные ночи, подъедаем и не понимаем, почему не худеем", - делится артистка.

Наконец, Анна Саливанчук изменила подход к своему похудению. Актриса обратилась к врачу, а та посоветовала ей сдать анализы. Оказалось, что у артистки есть инсулинорезистентность. Знаменитости назначили раз в неделю колоть лекарства. И вот за два с половиной месяца звезда похудела на восемь килограммов, привела анализы в норму и прекратила лечение.

"Один укол в неделю, и так за 2,5 месяца минус 8 кг, и я супер счастлива. Уже месяц как закончила лечение, анализы прекрасные, а я стройная", - говорит актриса.

