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Анна Саливанчук в облегающем наряде показала, как держит тело в форме

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
851
Время на прочтение
1 мин
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Анна Саливанчук в облегающем наряде показала, как держит тело в форме

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Звезда сериалов показала утренние упражнения.

Украинская актриса Анна Саливанчук показала своим подписчикам, как ей удается держать свое тело в отличной форме.

Знаменитость насладилась утренними тренировками под открытым небом на своей даче за городом. В сторис в Instagram Саливанчук продемонстрировала несколько физических упражнений. У актрисы даже есть специальное оборудование, помогающее ей в тренировках.

"Доброе утро! Немного тренировок! Желаю тихого дня", - обратилась да своих поклонников Анна.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Для тренировки актриса выбрала яркий спортивный комплект – лосины и коротенький топ, которые подчеркнула подтянутую фигуру звезды.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, что ранее Саливанчук похвасталась результатами своих тренировок и продемонстрировала хорошую фигуру в соблазнительной фотосессии.

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Дата публикации
Просмотры
851
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