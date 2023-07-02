Анна Саливанчук в облегающем наряде показала, как держит тело в форме

Украинская актриса Анна Саливанчук показала своим подписчикам, как ей удается держать свое тело в отличной форме.

Знаменитость насладилась утренними тренировками под открытым небом на своей даче за городом. В сторис в Instagram Саливанчук продемонстрировала несколько физических упражнений. У актрисы даже есть специальное оборудование, помогающее ей в тренировках.

"Доброе утро! Немного тренировок! Желаю тихого дня", - обратилась да своих поклонников Анна.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Для тренировки актриса выбрала яркий спортивный комплект – лосины и коротенький топ, которые подчеркнула подтянутую фигуру звезды.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, что ранее Саливанчук похвасталась результатами своих тренировок и продемонстрировала хорошую фигуру в соблазнительной фотосессии.

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