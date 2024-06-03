Анна Саливанчук в открытом купальнике похвасталась пышным бюстом и аппетитными бедрами

Украинская актриса Анна Саливанчук изрядно взбудоражила воображение своих поклонников, блеснув стройной фигурой в купальнике.

В своем Instagram артистка поделилась, что наконец-то открыла купальный сезон. Знаменитость насладилась отдыхом в бассейне в жаркий летний день. Анна Саливанчук для плавания выбрала открытый купальник в зебровый принт. Образ актриса дополнила солнцезащитными очками.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В частности, купальный наряд удачно отчеркнул стройную фигуру знаменитости. Можно было заметить, что у артистки довольно пышный бюст и аппетитные бедра.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Поклонники, конечно же, не смогли удержаться, чтобы не засыпать актрису комплиментами. В комментариях под кадрами пользователи писали, что Анна Саливанчук выглядит просто непревзойденно.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Красивая, стройная, спортивная и горячая девушка!

Прекрасная женщина!

Роскошная!

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно в семье Анны Саливанчук был праздник. Бабушка актрисы отпраздновала 94-летие. Знаменитость нежно поздравила родного с праздником и показала их редкие общие фото.

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