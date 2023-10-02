Анна Саливанчук в платье-ночнушке и венке из трав прогулялась полем в новой фотосессии

Украинская актриса Анна Саливанчук увлекла хорошей фотосессией в необычном образе.

Знаменитость поделилась хорошими фотографиями со съемок на своей странице в Instagram. В кадре Анна показала, как прогулялась по полю в лучах солнца.

Для фотосессии Саливанчук выбрала нежное и элегантное платье-ночнушку молочного цвета с кружевными вставками и глубоким декольте. Наряды подчеркнули соблазнительные формы звезды, а также открыли спину.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Свой образ Анна дополнила венком, сплетенным из трав, что придало образу особой магичности. Волосы актриса собрала у косы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Во время фотосессии Саливанчук показала всю свою красоту в разных позах. Совершила актриса и несколько соблазнительных кадров. Так, на одном из фото она позировала спиной к камере, приспустив одну сторону платья вниз.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В подписи на фото актриса поздравила всех защитников и защитниц с праздником, который отмечался 1 октября.

"Дорогие наши защитники и защитницы Украины. Сегодня ваш день. Но на самом деле каждый день — ваш! Потому что без вас новый день не наступил бы для украинского народа. Невозможно осознать всю жертвенность и смелость вашей души! Поздравляем вас с глубокой благодарностью и уважением ! Ваше мужество и готовность служить нашей стране всегда были и будут примером преданности и патриотизма для всего украинского общества", — написала Анна.

Читайте также: