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Анна Саливанчук в платье с пикантным декольте взбудоражила воображение фанов соблазнительными фото

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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Анна Саливанчук в платье с пикантным декольте взбудоражила воображение фанов соблазнительными фото

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Звезда поделилась соблазнительными кадрами.

Украинская актриса Анна Саливанчук взбудоражила воображение поклонников фотографиями с новой фотосессии.

Хорошими кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Для фотосессии Саливанчук похвасталась пышным бюстом и стройной талией в вечернем платье с обжатым корсетом. Свой образ актриса дополнила черными перчатками, объемными локонами и ярким макияжем.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Под подборкой фото Саливанчук поделилась своими мыслями по поводу отношений между людьми и дала несколько советов своим поклонникам.

"Желайте другим то, чего хотите себе. Прекрасный способ улучшить отношения с людьми и одновременно повысить качество собственной жизни. Когда вы начнете это делать, сработает закон обратной силы, согласно которому мы получаем все то, чего желаем другим. Некоторые люди огорчаются, когда видят, что у других есть то, чего им не хватает, но такие переживания лишь отталкивают от нас желаемое!, а начнете думать, что вы такой же человек, как и все", — написала Саливанчук.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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Дата публикации
Просмотры
285
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