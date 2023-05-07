Анна Саливанчук в полупрозрачном наряде без бюстгальтера взбудоражила воображение фанов новой фотосессией

Украинская актриса Анна Саливанчук подогрела интерес поклонников кадрами с новой откровенной фотосессии.

Фотографиями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На фото Анна позировала на кровати в полупрозрачном белом костюме, состоявшем из длинной юбки и рубашки, завязанной на талии. Пикантности образу добавило то, что актриса не одела бюстгальтер и подчеркнула свои пышные формы.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В подписи на фото Саливанчук поделилась двумя важными правилами, которые она пытается не нарушать. Первое правило касается того, чтобы быть благодарен за исполнение своих желаний, а вот второе руководство — помогать другим.

"Мы очень быстро привыкаем к хорошему, поэтому когда первая эйфория от исполнения желаний проходит, на смену ее может прийти недовольство – запросы растут все выше, и начинает казаться, что ничего не получается. Достаточно просто оглянуться назад и вспомнить, сколько вы уже получили многое". "Поблагодарите за это. Помощь другим. Многих интересует — как можно отблагодарить Вселенную за то, что она дает нам? Так вот, лучший способ — это помогать другим. Это может быть благотворительность, волонтерство или просто безвозмездная помощь тому, кто в этом нуждается". помните, что помощь должна быть бесполезной. Делая что-то другим, не ждите отдачи", — написала свои мысли Анна.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Читайте также: