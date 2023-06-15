Анна Саливанчук в розовом купальнике посветила подтянутой фигурой и стройными ножками

Украинская актриса Анна Саливанчук посветила стройной и подтянутой фигурой в розовом купальнике.

Летний образ знаменитость примерила в Instagram-stories. Артистка опубликовала видео, где в магазине выбирает себе новый наряд. Актриса примерила розовый сплошной купальник, который удачно подчеркнул ее подтянутую фигуру, пышный бюст и стройные ножки.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Это реально очень секси", – прокомментировала образ знаменитость.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также Саливанчук показалась в легком летнем леопардовом платье, которое можно одевать на пляж. Как отмечали знаменитость, такой принт – это хит этого года.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, ранее модель Екатерина Лозовицкая похвасталась стройной фигурой в купальнике. Знаменитость вместе со своим бойфрендом отдыхала на острове Тенерифе. Там модель сделала немало пикантных фото и видео, которые впоследствии и показывала своим поклонникам. Между тем фанаты не оставались равнодушными, а просто засыпали Екатерину комплиментами.

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