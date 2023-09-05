Анна Саливанчук в одном нижнем белье очаровала поклонников задумчивыми кадрами

Украинская актриса Анна Саливанчук привлекла внимание поклонников красивыми фотографиями.

Звезда "Однажды под Полтавой" поделилась на своей странице в Inatagram кадрами из новой фотосессии.

В кадре Саливанчук позировала в самом нижнем белье — актриса выбрала хлопковый комплект молочного цвета с разрезами. В откровенных одеждах звезда открыла свои стройные ноги и подчеркнула пышный бюст.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Кадры получились задумчивыми и чувственными, ведь Саливанчук позировала на камеру, сидя в кресле и обняв ноги руками. Актриса не смотрела в камеру, а будто размышляла о чем-то.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В подписи к фотографиям актриса поделилась философской историей с глубоким и поучительным содержанием.

"Не оставляйте никогда дырок в сердце. Жизненная история… Единственный сын отразился от рук. Испытав все способы воздействия, отец придумал наконец вот что: вкопал напротив дома столб и после каждого плохого поступка сына забивал в этот столб гвоздь. Прошло некоторое время, и на нее столбу не осталось ни живого места – весь он был утыкан гвоздями.Эта картина поразила воображение сына.Тогда за каждый хороший его поступок отец начал вытаскивать по одному гвоздю.И вот наступил торжественный момент: последний гвоздь вытащен из столба.Но на сына это сделало совсем неожиданное впечатление: он горько заплакал. – Почему ты плачешь? – спросил отец. – Ведь гвоздей на столбе больше нет. – Гвоздей нет – а дырки остались!», — поделилась Саливанчук.

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