Анна Саливанчук в свое 38-летие ошеломила стройной фигурой в роскошном платье с глубоким декольте

Украинская актриса Анна Саливанчук 17 августа отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 38 лет.

В праздничный день артистка поделилась особым видео в своем Instagram. Саливанчук показалась в роскошном вечернем платье бежевого цвета с глубоким декольте и разрезом до бедра, что удачно подчеркнуло стройную фигуру звезды кино.

На видео знаменитость задувала свечи на именинном торте, на котором красовалась интересная и шутливая надпись: "Не унывай, ты еще не старая".

Анне Саливанчук - 38: актриса показалась в вечернем платье с необычным тортом именинницы

"Не грусти малая, ты еще не старая! Мне 38! Несмотря на войну, я благодарна за этот год: прошел и слава Богу. В первую очередь благодарна нашим ребятам, которые защищают нашу Украину! Слава ВСУ, Слава ПВО и, конечно, нашему несокрушимому президенту и всем, кто каждый день делает все для того, чтобы мы стали свободными. А я горжусь своим возрастом и не хотела бы быть моложе, потому что не важно, сколько тебе в паспорте, важно, как и на сколько ты чувствуешь себя", — отметила знаменитость.

К слову, свой день рождения Анна Саливанчук встретила не в Киеве, а на западе Украины, куда недавно отправилась с детьми. В одном заведении во Львовской области знаменитость заказала праздничный обед на фоне живописного пейзажа.

Анна Саливанчук отмечает день рождения / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, перед днем рождения артистка решилась на кардинальные изменения во внешности. Анна Саливанчук покрасила волосы и сменила прическу.

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