Анна Саливанчук в юбилей сына устроила ему сюрприз и показала, как он менялся с годами

Анна Саливанчук с сыном / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Украинская актриса Анна Саливанчук поздравила старшего сына Глеба с днем рождения. Мальчику 17 ноября исполнилось 10 лет.

По случаю праздника звездная мама поделилась с поклонниками праздничным роликом в Instagram, в котором с сыном присоединилась к популярному тренду в Сети. Его суть заключается в том, что родители начинают говорить довольно провокационную фразу, а дети ее дополняют.

Так, на фразу Саливанчук «в кого ты такой…» Глеб ответил: «В тебя». А на вопрос «посмотри на себя, ты…» — «Самый лучший». Другие ответы сына тоже растрогали актрису: «Пока ты живешь в моем доме…» — «Я должен тебя слушать»; «Все дети, как дети, а ты…» — «Красавчик»; «Можешь забирать свои вещи и…» — «Ехать в колледж через 5 лет»; «Ты мне всю жизнь…» — «Сделал счастливой».

Реклама

Анна Саливанчук с сыном / © instagram.com/salivanchuk.anna

В то же время Анна подготовила для Глеба праздничный сюрприз — еще в полночь порадовала его большим тортом. В гости к имениннику также пришли бабушка и дедушка. Между тем в посте актриса оставила теплые поздравления и показала архивные снимки, на которых видно, как быстро повзрослел мальчик.

«Мой Глеб, мой первый сын, сегодня тебе 10 лет. Я с 20 лет о тебе мечтала, и я точно знала, что это будешь ты. Даже не верится, что ты такой уже взрослый, но для меня ты всегда останешься маленьким. Ты всегда помогаешь мне, беспокоишься о братике, собираешь деньги на донаты, отдаешь игрушки в детские дома и рисуешь для воинов. Я горжусь тобой», — растрогала звезда.

Сын Анны Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыновьями / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном / © instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк ответила на слухи о появлении у нее сына с помощью суррогатной матери и ответила хейтерам относительно статуса незамужней.