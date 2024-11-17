Анна Саливанчук восхитила фото со старшим сыном и ратсрогала поздравлениями его с 9-летием

Украинская актриса Анна Саливанчук публично обратилась к старшему сыну Глебу, который 17 ноября отмечает день рождения.

В честь 9-летия Глеба знаменитость опубликовала ряд его фото. В частности, поделилась архивными кадрами своей первой беременности, вспомнила, каковы были первые годы жизни сына и сравнила их со свежими фотографиями. На изображениях заметно, как быстро прошло время.

Анна Саливанчук беременна сыном Глебом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном Глебом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном Глебом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном Глебом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В то же время Саливанчук адресовала сыну поздравления и призналась, что она очень долго ждала его рождения. Звездная мама поблагодарила именинника за множество хороших вещей, которые он делает, и поделилась, что он – ее гордость.

"Мой Глеб, мой первый сын, сегодня (17 ноября – прим. ред.) тебе 9 лет. Я с 20 лет о тебе мечтала, я точно знала, что будешь ты, я так тебя ждала. И 17 ноября 2015 года ты показал мне, что такое настоящее счастье. Даже не верится, что ты такой уж взрослый, но для меня ты всегда будешь маленьким. Ты всегда помогаешь мне, беспокоишься о братишке, собираешь деньги, чтобы задонатить, отдаешь свои игрушки в детские дома и рисуешь для воинов. Я горжусь тобой. Мой сын, я знаю, что скоро ты будешь в соцсетях и будешь читать это. Так вот хочу сказать тебе, что я очень счастлива, что ты выбрал меня, быть твоей мамой! Ты мой герой, ты все мое! Очень люблю тебя! Будь счастлив, я сделаю все для этого", - растрогала признанием Анна.

Анна Саливанчук с сыном Глебом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном Глебом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном Глебом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном Глебом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном Глебом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно юморист Максим Галкин также делился новыми фото со своими двумя подросшими детьми. Вместе с ними также позировала их мама Алла Пугачева и ее старшая дочь Кристина Орбакайте.

Читайте также: