Анна Саливанчук восхитила редкими кадрами с 94-летней бабушкой и поздравила ее с праздником

Украинская актриса Анна Саливанчук поздравила бабушку Анну с днем рождения.

Сегодня, 1 июня, бабушке звезды исполнилось 94 года. Как признается Анна, ее назвали именно в честь родного человека. Также актриса поделилась, что, несмотря на возраст, бабушка Анна ведет активный образ жизни. В частности, показала, как они вместе лепили пельмени и вареники. И добавила, что гордится именинницей, ее бодростью и достижениями. Саливанчук отметила, что бабушка – пример для нее, потому что, несмотря на пережитые две войны и Голодомор она находит в себе силы жить дальше.

Анна Саливанчук с бабушкой / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с бабушкой / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"1 июня у моей невероятной бабушки Анны, в честь которой меня назвали, День рождения. Бабушка, тебе сегодня 94 года, и ты дальше в памяти и силе остаешься умным, добрым, бодрым человеком, который спокойно утром налепит 100 вареников или пельменей. Ты прекрасна, обожаю тебя. Ты человек, который в 90 лет согласился на вакцину от короны. О тебе писали газеты, о тебе нужно писать книги. Ты всю жизнь проработала учительницей, тебя обожают все твои ученики, дети, внуки и правнуки. Ты пример для всех нас. И я уверена, что ты пережила две войны, Голодомор и эту войну переживешь. Многая лета. Люблю тебя сильно, мой пример", - восхитила поздравлениями актриса.

Анна Саливанчук с бабушкой / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с бабушкой / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук призналась, что ее довело до слез на последнем школьном звонке сына Глеба.

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