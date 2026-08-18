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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Анна Саливанчук впервые показала загадочного возлюбленного на страстных кадрах

Актриса отпраздновала 41-летие в компании нового избранника и намекнула на изменения в личной жизни.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук заинтриговала поклонников новыми подробностями личной жизни.

Звезда впервые показала мужчину, с которым вероятно находится в романтических отношениях, однако пока не раскрывает его личность.

По случаю своего 41 дня рождения актриса опубликовала в Instagram кадры с загадочным избранником. На видео пара нежно и страстно танцует, обнимается и демонстрирует близость. В то же время лицо мужчины Саливанчук намеренно не показала.

Анна Саливанчук и загадочный мужчина / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук и загадочный мужчина / © instagram.com/salivanchuk.anna

Судя по кадрам, возлюбленные провели вместе значительную часть праздничного дня. Актриса танцевала рядом с шариками и цветами, а вечером с загадочным мужчиной устроила романтический ужин. Саливанчук также оставила подпись, назвав бойфренда своим «магнием, который ей так нужен».

В то же время звезда обратилась к тем, кто поздравил ее, со словами благодарности и любви. И добавила, что «это был ее самый лучший день рождения».

При этом Анна пока не рассказывает, кто именно стал ее новым избранником, и когда между ними начались отношения.

К слову, в 2023 году актриса официально рассталась с народным депутатом Александром Божковым, от которого родила двух сыновей — Глеба и Никиту. После разрыва Саливанчук неоднократно откровенно признавалась, что мечтает встретить надежного мужчину, не боящегося ее сильного характера. Теперь же актриса, похоже, больше не одинока.

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