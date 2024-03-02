Анна Саливанчук впервые призналась, избивал ли ее бывший муж-нардеп

Развод актрисы и звезды сериала "Однажды под Полтавой" Анны Саливанчук и нардепа от "Слуги народа" Александра Божко стал шоком для фанатов артистки.

Еще больше поклонники удивлены тем, что эту информацию знаменитость скрывала в течение года. И хотя Саливанчук призналась, что так долго молчала, потому что ей болело и потребовалось время восстановиться. Но некоторые из фанатов предположили, что дело может быть в том, что бывший муж избивал Саливанчук и может даже запугивал.

Анна Саливанчук с экс-мужем / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Так, под постом актрисы, где она сообщила о разрыве с мужем, одна из поклонниц вспомнила, как в феврале 2023 года Саливанчук рассказывала, что получила сотрясение мозга и сломала нос якобы в результате падения со ступенек. Поклонница звезды предположила, что, возможно, она разошлась с мужем, потому что он ее избивал.

"Нет, это никак не связано, тогда действительно я упала с лестницы потому что была гололедица", — опровергла слухи об абьюзе со стороны бывшего мужа Саливанчук.

Анна Саливанчук о том, избивал ли ее муж / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Впрочем, что именно стало причиной ее разрыва с экс-избранником после восьми лет брака Анна Саливанчук решила сохранить в тайне.

Напомним, на днях актриса Анна Саливанчук ошеломила, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и экс-продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божко. У экс-супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.

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