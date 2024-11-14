Анна Саливанчук впервые рассказала о потере дочери: "У меня первый сын из двойни"

Украинская актриса Анна Саливанчук впервые рассказала, что потеряла дочь.

Знаменитость в 2018 году делилась, что на 15-й неделе у нее замер плод. Однако оказалось, что раньше артистке приходилось переживать подобный болезненный опыт. Когда Анна Саливанчук забеременела впервые, у нее должна была родиться двойня – мальчик и девочка. К сожалению, дочь замерла на 15-й неделе беременности. Анна Саливанчук родила сына Глеба.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У меня первый сын – Глеб – он из двойни. У меня была девочка и мальчик. Девочка замерла тоже на 15-й неделе и была со мной, пока я не родила Глеба. Это было очень тяжело, потому что я мечтала о детях, о двойне. Это было тяжело, когда я вижу на УЗИ два сердечка, а потом…", – рассказала актриса в интервью Славе Демину.

В 2018 году Анна Саливанчук снова потеряла ребенка на 15-й неделе беременности. Тогда артистка провела генетический тест. Согласно его результатам, у актрисы и ее на тот момент еще мужа с генетикой все было хорошо. Однако у ребенка, к сожалению, не хватало хромосом. Знаменитость делится, что хорошо, что все произошло именно так, ведь когда она узнала бы о недостатке, то не решилась бы рожать.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я делала генетический тест, потому что думала, что дважды на 15-й неделе – это что-то не то. Но с генетикой все было хорошо, просто не хватало хромосом. Спасибо, что он замер, потому что я не смогла бы и сделала аборт. Я не готова к этому. Это большой поклон всем мамам, которые слышат какие-то такие вещи и все равно рожают детей. Это очень тяжелый труд", - призналась артистка.

Сейчас Анна Саливанчук воспитывает двух сыновей. В 2015 году актриса родила мальчика Глеба, а уже в 2020-м – Никиту.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук рассказала о врожденной патологии ее 9-летнего сына. Оказалось, что у Глеба отсутствует левая часть щитовидной железы. К счастью, в этом нет ничего страшного, но раз в полгода Глебу необходимо проверяться у врачей.

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