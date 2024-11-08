Анна Саливанчук впервые рассказала о врожденной особенности ее 9-летнего сына: "Случайно сказали"

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о состоянии здоровья обоих сыновей.

Так, в фотоблоге артистка призналась, что впервые за длительное время отвела сыновей на УЗИ щитовидной железы. В результате врачи обнаружили у ее старшего 9-летнего сына Глеба отсутствие левой части органа. Теперь звездная мама будет пристально следить за дальнейшим развитием мальчика.

"Почему-то девять лет я уже как мама и никто мне не говорил, что ребенку надо сделать УЗИ щитовидной железы. И случайно сказали: А давай сделаем". Мы сделали и оказалось, что у Глеба нет левой части щитовидки с рождения. Это ничего страшного. Но теперь нужно постоянно каждые полгода проверять щитовидную железу, сдавать кровь на все гормоны, справляется ли одна часть с гормональными изменениями ребенка", — поделилась Саливанчук.

Сын Анны Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также знаменитость рассказала об обследовании ее младшего сына Никиты. Как оказалось, мальчик нуждается в дополнительных консультациях у эндокринолога. К тому же Анна обратилась к родителям с просьбой не затягивать регулярные осмотры детей у врачей.

"Делала еще Никите. Тоже есть вопросы, тоже надо сдавать на гормоны и идти к эндокринологу. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте на потом. Уже сегодня обязательно сделайте детям все анализы, потому что сейчас мы живем в таком неэкологичном мире, что нужно проверяться", — подчеркнула актриса.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно певица Джамала показала своих сразу троих подросших сыновей-красавцев дома.

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