Анна Саливанчук вспомнила, как в начале войны позвонила российскому актеру: "Я была шокирована"

До начала полномасштабной войны российские актеры работали в Украине вместе с украинцами. Среди них была й актриса Анна Саливанчук.

Знаменитость призналась, что продолжала это делать в течение восьми лет, не понимая, что война началась еще тогда.

"Мне стыдно, что восемь лет назад я не поняла, что война началась. Я думала, что российские актеры и режиссеры — это хорошо, и дальше продолжала сниматься в этих сериалах. Несмотря на то, что мы всегда были подругами или любовницами главных героев, которые приехали из России", — рассказала знаменитость в "Сніданку з 1+1".

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Саливанчук вспомнила, что часто работала с российским актером Александром Пашковым. Он работал в Украине, зарабатывал немало денег и даже жену с детьми привез с собой. Когда Россия начала обстреливать украинские города, Анна написала своему коллеге с просьбой рассказать правду. Впрочем, ответ россиянина его шокировал. Он написал актрисе, что сейчас единственное, что она может сделать, так это обнять родных.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я очень часто снималась с Александром Пашковым. Он в России почти никому не нужен, а у нас играл главные роли. Перевез в Украину жену, троих детей. Он почти здесь жил много лет подряд, зарабатывал здесь очень много денег. У них же гонорары были намного больше, чем у украинских актеров. Перед войной мы снимались, и я ему пишу 24 февраля: "Александр, напиши что-нибудь, расскажи своим людям". А он мне ответил: "Анечка, все что тебе осталось, так это обнять близких". Я была шокирована из-за этой фразы. Таких людей было много", — возмутилась Анна.

"Мне стыдно, что 8 лет назад я не поняла, что война началась" — откровенное признание Анны Саливанчук

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