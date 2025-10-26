- Дата публикации
Анна Саливанчук встретилась с папой в родной Шепетовке и показала свою комнату: "Не была уже 10 лет"
Актриса наведалась в квартиру, в которой росла, и показала архивные фото из юности.
Украинская актриса Анна Саливанчук показала родительскую квартиру в родном городе.
Артистка в фотоблоге рассказала, что родилась и выросла в Шепетовке. И как раз недавно сыграла там спектакль. Поэтому не могла упустить возможность посетить квартиру, где до сих пор проживает ее папа. По словам Анны, родные стены она не видела около 10 лет.
«В Шепетовке я родилась, училась и там до сих пор живет мой папа. Не была уже 10 лет. Такой волнующий момент», — написала актриса.
После того, как Саливанчук зашла в квартиру она провела экскурсию и поделилась с поклонниками кадрами собственной комнаты. К слову, с тех времен в комнате актрисы почти ничего не изменилось, а на стенах висят ее портреты, сделанные в разные годы.
Кроме того, звезда показала своего папу и как вместе с ним погрузилась в ностальгию. В частности, достала альбом и, просматривая архивные фото, вспомнила школьные годы, первые победы на конкурсах, первую любовь, яркие фотосессии и юношеские затеи.
