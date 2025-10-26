ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
323
Время на прочтение
1 мин

Анна Саливанчук встретилась с папой в родной Шепетовке и показала свою комнату: "Не была уже 10 лет"

Актриса наведалась в квартиру, в которой росла, и показала архивные фото из юности.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук показала родительскую квартиру в родном городе.

Артистка в фотоблоге рассказала, что родилась и выросла в Шепетовке. И как раз недавно сыграла там спектакль. Поэтому не могла упустить возможность посетить квартиру, где до сих пор проживает ее папа. По словам Анны, родные стены она не видела около 10 лет.

«В Шепетовке я родилась, училась и там до сих пор живет мой папа. Не была уже 10 лет. Такой волнующий момент», — написала актриса.

Комната Анны Саливанчук

Комната Анны Саливанчук

Комната Анны Саливанчук

Комната Анны Саливанчук

Комната Анны Саливанчук

Комната Анны Саливанчук

После того, как Саливанчук зашла в квартиру она провела экскурсию и поделилась с поклонниками кадрами собственной комнаты. К слову, с тех времен в комнате актрисы почти ничего не изменилось, а на стенах висят ее портреты, сделанные в разные годы.

Кроме того, звезда показала своего папу и как вместе с ним погрузилась в ностальгию. В частности, достала альбом и, просматривая архивные фото, вспомнила школьные годы, первые победы на конкурсах, первую любовь, яркие фотосессии и юношеские затеи.

Анна Саливанчук с папой

Анна Саливанчук с папой

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук и ее первая любовь

Анна Саливанчук и ее первая любовь

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская показалась у себя в квартире без макияжа и похвасталась спортом в домашних условиях.

Дата публикации
Количество просмотров
323
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie