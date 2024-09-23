Анна Саливанчук высказалась о личной жизни после развода и находится ли она в отношениях

Актриса ответила, как складывается ее личное после разрыва с избранником.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая недавно назвала причину развода с мужем, прокомментировала свою личную жизнь.

В частности, артистка рассказала, как складывается ее личное после развода. По словам знаменитости, в настоящее время она не находится в отношениях. Впрочем, Саливанчук убеждена, что готова начать личную жизнь с чистого листа. Актриса хочет, чтобы рядом с ней был мужчина, с которым она бы чувствовала себя в безопасности и который подставит плечо поддержки.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У меня желание, чтобы рядом было плечо, на которое я могу (положиться – прим. ред.), стать маленькой Анечкой, просто закрыть глаза и ничего не бояться, просто помолчать", – рассказала артистка на YouTube-канале "Regina Official" .

Хоть актриса и говорит, что готова к новым отношениям, однако целенаправленно искать избранника не планирует. Артистка убеждена, что это должна быть судьба, ведь именно тогда могут возникнуть настоящие чувства.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Считаю, что это должна быть судьба. Ведь когда девушки бегают за мужчиной, ищут, я считаю, это не чувства", — добавила Саливанчук.

Отметим, в течение восьми лет актриса прожила в браке с ныне нардепом Александром Божковым. Супруги объявили о разрыве 2024 года, но фактически не находятся в отношениях с мая 2023-го. У эксов есть два общих сына – Глеб и Никита.

Напомним, недавно певица Оксана Билозир раскрыла, как сложились ее отношения с мужем после развода. Исполнитель ответила, поддерживают ли они связь.

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