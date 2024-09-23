Анна Саливанчук высказалась о личной жизни после развода и находится ли она в отношениях

Актриса ответила, как складывается ее личное после разрыва с избранником.
Украинская актриса Анна Саливанчук, которая недавно назвала причину развода с мужем, прокомментировала свою личную жизнь.
В частности, артистка рассказала, как складывается ее личное после развода. По словам знаменитости, в настоящее время она не находится в отношениях. Впрочем, Саливанчук убеждена, что готова начать личную жизнь с чистого листа. Актриса хочет, чтобы рядом с ней был мужчина, с которым она бы чувствовала себя в безопасности и который подставит плечо поддержки.
"У меня желание, чтобы рядом было плечо, на которое я могу (положиться – прим. ред.), стать маленькой Анечкой, просто закрыть глаза и ничего не бояться, просто помолчать", – рассказала артистка на YouTube-канале "Regina Official" .
Хоть актриса и говорит, что готова к новым отношениям, однако целенаправленно искать избранника не планирует. Артистка убеждена, что это должна быть судьба, ведь именно тогда могут возникнуть настоящие чувства.
"Считаю, что это должна быть судьба. Ведь когда девушки бегают за мужчиной, ищут, я считаю, это не чувства", — добавила Саливанчук.
Отметим, в течение восьми лет актриса прожила в браке с ныне нардепом Александром Божковым. Супруги объявили о разрыве 2024 года, но фактически не находятся в отношениях с мая 2023-го. У эксов есть два общих сына – Глеб и Никита.
Напомним, недавно певица Оксана Билозир раскрыла, как сложились ее отношения с мужем после развода. Исполнитель ответила, поддерживают ли они связь.
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