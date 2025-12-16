Анна Саливанчук заговорила о свиданиях после развода с мужем-нардепом: "Не могут потянуть"

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Уже несколько лет украинская актриса Анна Саливанчук находится в статусе холостячки.

На проекте "Ближче до зірок" артистка честно призналась, что сейчас ее сердце свободно. Более того, даже на свидания знаменитость не ходит, и причина вовсе не в недостатке внимания со стороны мужчин. Оказывается, яркой и харизматичной звезде не так просто найти того, кто не испугается ее энергии.

"Пишут те, кто не может потянуть Анну Саливанчук. И я сейчас не о финансах, а эмоционально. Они просто боятся даже моей энергии, к сожалению. Секс от меня не уходит, он рядом всегда. Я же смотрю, как на меня реагируют мужчины, они смотрят, извините, слюнку глотают, а подойти не подойдут. Ну так зачем мне такие мужчины? Мне надо тот, кто не будет бояться", - говорит артистка.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса уверяет, что открыта к новым отношениям с сильным мужчиной, рядом с которым сможет позволить себе быть слабой: "Я хочу, чтобы кто-то не то что даже взял какие-то мои заботы по жизни, нет. Просто, чтобы меня кто-то обнял".

Отметим, в течение восьми лет Анна Саливанчук состояла в браке с нардепом Александром Божковым. Однако в мае 2023-го пара развелась. У бывших супругов есть общие сыновья - Глеб и Никита.

