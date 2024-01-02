Анна Саливанчук залюбовала редким фото с мамой и сыновьями-красавцами

Украинская актриса Анна Саливанчук похвасталась новыми атмосферными фотографиями с семьей на фоне елки.

В преддверии зимних праздников знаменитость устроила фотосессию, чтобы оставить на память ценные моменты. И на днях она поделилась результатами с поклонниками в своем Instagram.

Так, звезда в кадре предстала в одинаковых образах со своими сыновьями. Анна с 8-летним Глебом и 3-летним Никитой надели одинаковые голубые рубашки с принтом и бордовые бабочки. Семья на фоне новогодней елки, украшений и подарков счастливо позировала в объятиях и поцелуях.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также к атмосферной фотосессии присоединилась и мама артистки. Свой образ женщина дополнила стильными очками. Улыбающиеся все вместе они предстали в нежных объятиях.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В свою очередь в комментариях поклонники Анны принялись поздравлять ее с праздником и оставили кучу пожеланий на этот год.

"Всем привет в новом году! Верьте, люди, в чудеса", – написала актриса.

Напомним, недавно Анна Саливанчук честно ответила, почему ее муж, народный депутат Александр Божков, не пошел воевать на фронт.

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