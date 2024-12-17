Анна Седокова на фоне истерики после самоубийства экс-супруга Тимма загремела в больницу

Певица-предательница Анна Седокова после самоубийства экс-мужа, спортсмена Яниса Тимма показалась в больничной палате.

Артистка до сих пор пытается осознать, что происходит вокруг нее. Скандальная певица в своих сторис не перестает делиться эмоциями после трагического инцидента. Так, на кадрах Седокова с отеками и заиканиями от слез показалась в стенах больницы под капельницами. Интересно, что вскоре артистка удалила контент.

Анна Седокова в больнице

Кроме того, в российских СМИ распространяется информация, что отец погибшего латвийского баскетболиста продолжает терроризировать певицу. По мнению мужчины, именно она виновата в смерти Яниса, а при его жизни еще и препятствовала его с сыном общению.

Напомним, 17 декабря стало известно о смерти Яниса Тимма. Бывший муж Седоковой покончил с собой в день ее рождения в своем доме. После резонансной новости винить в самоубийстве спортсмена начали певицу. Все потому, что на месте возле бездыханного тела мужчины был найден телефон с запиской, где был указан номер звезды с просьбой ей позвонить. Также известно, что возле мертвого Тимма обнаружили стакан "с красной жидкостью". То есть, вероятно, он был в нетрезвом состоянии.

Читайте также: