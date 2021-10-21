Анна Седокова ошеломила, что в восемь лет ее пытался изнасиловать отчим

Анна Седокова ошеломила, что в восемь лет ее пытался изнасиловать отчим

Также артистка впервые рассказала о своем отце.

Певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала, как в детстве была жертвой сексуальных домогательств.

Так, исполнительница поделилась, что когда ей было всего восемь лет, ее пытался изнасиловать отчим. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram. По ее словам, мужчина ночью приходил в ее спальню, но Анна боялась рассказать маме.

"Меня ругал только мамин хахоль, который в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью с маминой комнаты ко мне. А я боялась подавать звук, ведь тогда мама проснется и тоже меня наругает", — вспомнила артистка.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Также знаменитость впервые рассказала о своем отце. Так, мужчина ушел из семьи, когда будущей звезде было 6 лет. В 22 года Седокова узнала, что он умер.

"Ушел и я видела его после этого два раза в жизни. Они судились с мамой, делили квартиры и носки. Но никогда не делили детей. Все, что я помню, как мы спрятались в подъезде и мама высматривала папу, который должен был пройти мимо него. Когда она его увидела, она сильно начала меня трясти и кричать: "Плачь и беги к папе и говори ему: "Вернись". Я побежала. Но папа не вернулся", — написала она.

Через 10 лет папа написал дочери в соцсети, чтобы бывшая жена отдала ему видеокамеру. А еще через 5 лет исполнительница получила еще одно сообщение.

"Хотелось бы знать как зовут моих внуков". А потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа. И все", — добавила звезда.

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