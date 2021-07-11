Анна Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в "ВИА Гре"

Журналисты предположили, что речь идет именно об Ане.

Певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова отреагировала на слова экс-жены Валерия Меладзе — Ирины по поводу харассмента в коллективе.

Не так давно женщина в программе "Судьба человека" заявила, что некоторые участницы трио сами вешались продюсеру Константину на шею. При этом бывшая звезды не стала называть имена, а лишь намекнула, что это была певица, которая сейчас многодетная мама. Журналисты предположили, что речь идет именно о Седоковой.

"Это было начало нулевых, была съемки в Киеве, там был Костя и эта дама. Она вела себя неприлично. Меня убило, что я ей не мешала. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Он очень смущался. Называть ее не буду из уважения к ее детям, она сегодня многодетная мама", — отметила Ирина.

В ответ Седокова призвала бывшую Валерия все же назвать имя той девушки, поскольку, уже нанесла удар по детям певицы и всей ее семье. Также артистка отметила, что она не единственная "экс-участница и многодетная мать" группы "ВИА Гра".

"Ну уж нет. Я бы попросила Ирину всё же назвать имя девушки, так как, надеюсь нехотя, она всё же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Я ушла из этой группы очень давно. Не называла их имена, не раздавала интервью. Спустя 17 лет я озвучила свою правду в моей книге. Смогла ли я написать в ней абсолютно всю правду? Наверное, нет. У группы "ВИА Гра" было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что всё это со всеми нами произошло", — ответила звезда Telegram-каналу "Антиглянец".

Заметим, пока кроме Анны Седоковой, есть две многодетные экс-"виагрянки" — Надежда Мейхер и Альбина Джанабаева.

Напомним, не так давно Меладзе назвал Полякову фриком и прокомментировал секс-скандал с братом. Артист впервые прокомментировал обвинения звезд в домогательствах Константина Меладзе.

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