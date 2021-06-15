Анна Седокова озадачила фанов опухшим лицом и красными пятнами на теле

Артистка заболела крапивницой во время отдыха в Греции.

Популярная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова получила тяжелую аллергическую реакцию.

О состоянии здоровья исполнительница рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Так, в сторис звезда показала, как ее телом распространилась крапивница. Лицо знаменитости опухло, а на коже проступили большие красные пятна.

instagram.com/annasedokova

Артистка рассказала, что аллергия застала ее на отдыхе в Греции, где она находится вместе с 28-летним мужем. Певица отметила, что едва не задохнулась от побочного эффекта препаратов, которые принимала, чтобы быстрее устранить симптомы. Несмотря на это, Седокова нашла даже некоторые плюсы такого состояния.

"Лицо опухает, зато губы, как после уколов. Еще подбородок опухает и вытягивается овал лица. Одни бонусы получается", — написала исполнительница.

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

Знаменитость рассказала, что после специального укола, который сделал ей муж, она чувствует себя намного лучше. Ведь по словам звезды до этого было ощущение, будто на лице сделали тысячу пластических операций.

"Люблю жизнь и не сдамся этой противной крапивнице", — отметила певица.

Напомним, в апреле Анна Седокова перенесла операцию на правом глазу. 38-летняя исполнительница страдала на халязион.

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